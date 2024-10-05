В контексте непогоды полиция напоминает о мерах безопасности

В контексте метеорологических предупреждений и ожидаемых проливных дождях и сильном ветре по всей стране с 18:00 субботы до 12:00 понедельника, Национальная полиция напоминает гражданам о мерах безопасности.
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