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Трамп поднимает ставки до предела. Заявлений будут ждать два дня

Трамп поднимает ставки до предела. Заявлений будут ждать два дня

Фото: коллаж Царьграда Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая. "Это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определённой теме, очень важной теме", - подчеркнул глава США.

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