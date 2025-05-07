Трамп поднимает ставки до предела. Заявлений будут ждать два дня

Фото: коллаж Царьграда Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая. "Это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определённой теме, очень важной теме", - подчеркнул глава США.
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