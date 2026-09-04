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Орловская компания отсудила 76 млн рублей за срыв работ на железной дороге

Орловская компания отсудила 76 млн рублей за срыв работ на железной дороге

Арбитражный суд Москвы взыскал с пензенского субподрядчика в пользу орловского генподрядчика 78,6 млн рублей неотработанного аванса.

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