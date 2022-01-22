Бастрыкин поручил передать дело о гибели девочки от нападения собак в СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели семилетней девочки, которую загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, в главное управление ведомства.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели семилетней девочки, которую загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, в главное управление ведомства.
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