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Бастрыкин поручил передать дело о гибели девочки от нападения собак в СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели семилетней девочки, которую загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, в главное управление ведомства.

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