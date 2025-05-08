Путин указал на прогресс в двусторонних отношениях РФ и КНР по всем направлениям

Президент России Владимир Путин 8 мая сообщил, что вместе с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином разделяет оценки достигнутого прогресса в двусторонних отношениях по всем направлениям.
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