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Путин указал на прогресс в двусторонних отношениях РФ и КНР по всем направлениям

Путин указал на прогресс в двусторонних отношениях РФ и КНР по всем направлениям

Президент России Владимир Путин 8 мая сообщил, что вместе с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином разделяет оценки достигнутого прогресса в двусторонних отношениях по всем направлениям.

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