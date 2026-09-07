Зима в Украине может стать самой сложной из-за ударов по экономике

Как работает тактика «карусели» при круглосуточных налётах? Какие объекты в Киеве страдают от дневных атак дронов? Сколько часов длится воздушная тревога в украинской столиц? И как удары по складам влияют на экономику Украины в целом? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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