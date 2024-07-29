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Рогозин призвал освободить вагнеровцев из плена «басмачей» в Мали

Рогозин призвал освободить вагнеровцев из плена «басмачей» в Мали

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале о необходимости вернуть в Россию тела погибших и освободить пленных бойцов ЧВК «Вагнер» после столкновения с туарегами в Мали.

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