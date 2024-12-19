Каждому по паре? Депутат предложила запретить пропаганду одиночества и разводов

Она считает, что такой образ жизни угрожает традиционным семейным ценностям. Законопроект, направленный на ограничение информации, пропагандирующей одиночество и разводы, планируется к рассмотрению в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии