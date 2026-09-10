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Politico: Франция как никогда враждебно настроена по отношению к ЕС

Politico: Франция как никогда враждебно настроена по отношению к ЕС

На фоне предстоящего визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во Францию Politico сообщает о беспрецедентно критичном отношении Парижа к ЕС — источниками недовольства названы политика Брюсселя и миграционный вопрос.

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