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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Гусев: «На Олимпиаде особая атмосфера, там очень приятно играть. Я бы выступил на любых Играх, в том числе и в Милане»

Ранее о желании сделать такой проект сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. – Американские журналисты вас недавно включили в виртуальный состав сборной России на Олимпиаду.

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