«А песня-то где?»: Харламов рассказал, как делали клип к саундтреку комедии «Теща»

Фильм выходит в прокат 30 ноября. Кадр со съемочной площадки фильма «Теща», реж. Аскар Узабаев Кинокомпания «Централ Парттнершип»Состоялась премьера видеоклипа на заглавный саундтрек к семейной комедии «Теща».
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