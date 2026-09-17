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Крымская газета

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На реконструкцию подъездов к побережью Крыма направят дополнительные 3,5 млрд рублей

На реконструкцию подъездов к побережью Крыма направят дополнительные 3,5 млрд рублей

Порядка 3,5 млрд рублей будет направлено на реконструкцию автомобильных подъездов к побережью Крыма.

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