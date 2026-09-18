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Ставленник Макрона пойдёт на выборы с идеей превращения Евросоюза в Соединённые штаты Европы

Ставленник Макрона пойдёт на выборы с идеей превращения Евросоюза в Соединённые штаты Европы

Телеканал CNews сообщил, что кандидат в президенты Франции от партии «Ренессанс» Габриэль Атталь выступил с инициативой углубить экономическую интеграцию стран Евросоюза и создать Соединённые штаты Европы.

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