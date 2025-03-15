Пожарные гранаты – эстетичные огнетушители викторианской эпохи

Ранним видом огнетушителя, популярным в конце 1800-х годов, была пожарная граната. Граната напоминала обычную стеклянную бутылку или современную электрическую лампочку, но была больше и наполнена солёной водой.
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