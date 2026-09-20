В Краснодаре работают 80 АЗС: где есть бензин и дизель

К утру 20 сентября в Краснодаре работают 80 автозаправочных станций. В городской администрации отметили, что в дальнейшем их число может измениться.
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