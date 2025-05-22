Юрист Рыбакова назвала правомерным отказ работодателя в отпуске вне графика

Правомерность отказа работодателя в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска разъяснила почетный юрист, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова в беседе с сайтом «Прайм».
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