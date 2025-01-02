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Финский оператор кабеля EstLink 2 потребовал наложить арест на танкер Eagle S

Финский оператор кабеля EstLink 2 потребовал наложить арест на танкер Eagle S

Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen Финская электросетевая компания Fingrid подала в суд заявление, в котором упоминается требование наложить арест на танкер Eagle S, который подозревают в причастности к повреждению электрокабеля EstLink 2 в Финском заливе.

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