Финский оператор кабеля EstLink 2 потребовал наложить арест на танкер Eagle S

Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen Финская электросетевая компания Fingrid подала в суд заявление, в котором упоминается требование наложить арест на танкер Eagle S, который подозревают в причастности к повреждению электрокабеля EstLink 2 в Финском заливе.
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