Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в CAS продление отстранения

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении запрета на участие российских спортсменов в турнирах.
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