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Вирусолог рассказал о самом распространенном в Москве штамме коронавируса

Вирусолог рассказал о самом распространенном в Москве штамме коронавируса

Вирусолог Чепурнов: самый распространенный в Москве штамм FLiRT не совсем легкий Новый штамм коронавируса FLiRT, который стал самым распространенным в Москве, не совсем легкий, рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

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