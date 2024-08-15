Вирусолог рассказал о самом распространенном в Москве штамме коронавируса

Вирусолог Чепурнов: самый распространенный в Москве штамм FLiRT не совсем легкий Новый штамм коронавируса FLiRT, который стал самым распространенным в Москве, не совсем легкий, рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.