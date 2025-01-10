Агент Гурцкая назвал экс-тренера "Спартака" Абаскаля голым королем

Один из ведущих канала "Это футбол, брат!" и футбольный агент Тимур Гурцкая негативно оценил тренерские навыки бывшего наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля и выразил мнение, что специалист готов вернуться в чемпионат России.