Агент Гурцкая назвал экс-тренера "Спартака" Абаскаля голым королем

Один из ведущих канала "Это футбол, брат!" и футбольный агент Тимур Гурцкая негативно оценил тренерские навыки бывшего наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля и выразил мнение, что специалист готов вернуться в чемпионат России.
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