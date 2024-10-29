Суд отправил в колонию мигрантов, зарезавших школьника. «Приговор слушал с улыбкой»

Мигрантов, устроивших у ТРК расправу над челябинцем, отправили в колониюТоир и Заир ДжалиловыТоир Джалилов/VK Восемь человек в Челябинской области приговорили к заключению в колонии от 4,5 до 18 лет за убийство одиннадцатиклассника.