Суд отправил в колонию мигрантов, зарезавших школьника. «Приговор слушал с улыбкой»

Мигрантов, устроивших у ТРК расправу над челябинцем, отправили в колониюТоир и Заир ДжалиловыТоир Джалилов/VK Восемь человек в Челябинской области приговорили к заключению в колонии от 4,5 до 18 лет за убийство одиннадцатиклассника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии