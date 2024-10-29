Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Суд отправил в колонию мигрантов, зарезавших школьника. «Приговор слушал с улыбкой»

Суд отправил в колонию мигрантов, зарезавших школьника. «Приговор слушал с улыбкой»

Мигрантов, устроивших у ТРК расправу над челябинцем, отправили в колониюТоир и Заир ДжалиловыТоир Джалилов/VK Восемь человек в Челябинской области приговорили к заключению в колонии от 4,5 до 18 лет за убийство одиннадцатиклассника.

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Комментарии
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КК
Катя Котова
Хоть бы их всех на зоне прирезали. Весело им русских убивать.
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10 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаков жду незабываемые эротические наслажления в русской зоне. Думаю они в первый день сменят имена на зухру и гюльчатай и будут жить в петушином углу у параши.
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9 час.

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