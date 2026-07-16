В одной европейской стране взбунтовались против военной помощи ВСУ

Число граждан Польши, поддерживающих военную помощь Киеву, сильно сократилось c февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS для Rzeczpospolita.
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