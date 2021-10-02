Донбасс Сегодня

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Пентагон намерен расширить военное сотрудничество с Турцией

Пентагон намерен расширить военное сотрудничество с Турцией

Глава Пентагона Ллонд Остин в ходе переговоров с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром выступил в пользу расширения военного сотрудничества между странами.

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