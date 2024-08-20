За последние три года количество бюджетных мест, выделенных Республике Татарстан, увеличилось на 5%. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ), в текущем учебном году – 2024/2025 – Татарстан получил рекордное количество бюджетных мест в российских вузах – 23 083.
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