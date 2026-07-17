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Политику Борису Надеждину* стало плохо в зале суда

Политику Борису Надеждину* стало плохо в зале суда

Семнадцатого июля в Долгопрудненском городском суде Московской области началось рассмотрение административного дела в отношении политика Бориса Надеждина* (признан в Российской Федерации иностранным агентом).

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