Политику Борису Надеждину* стало плохо в зале суда

Семнадцатого июля в Долгопрудненском городском суде Московской области началось рассмотрение административного дела в отношении политика Бориса Надеждина* (признан в Российской Федерации иностранным агентом).
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