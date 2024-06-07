В погоне за китайцами: Когогин и Собянин быстро-быстро построят новый КАМАЗ за 50 ярдов

Сегодня 459 прочитали Первый в России роботизированный завод на 40 тыс. грузовиков откроется не в Челнах Вишенкой на торте второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стала новость о будущем строительстве нового завода КАМАЗа в Москве.
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