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Россияне стали больше уважать богатых соотечественников

Россияне стали больше уважать богатых соотечественников

При этом каждый четвертый опрошенный хотел бы жить в обществе без денег В России заметно укрепилось и уважение к тем, кто умеет зарабатывать деньги.

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