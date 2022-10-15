Военное обозрение

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Илон Маск: Starlink оставалась единственной работающей системой связи на украинском фронте

Илон Маск: Starlink оставалась единственной работающей системой связи на украинском фронте

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление представителей Пентагона после его решения отказаться от дальнейшего финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине.

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