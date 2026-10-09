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Ильинский рубеж подольских курсантов. 85 лет битве за Москву

Ильинский рубеж подольских курсантов. 85 лет битве за Москву

От Советского информбюро. Утреннее сообщение от 5 октября 1941 года. "В течение ночи на 5 октября наши войска вели бои с противником на всём фронте".

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