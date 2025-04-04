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Эксперт Бондарь: шашлыки во дворе могут обернуться крупным штрафом

Эксперт Бондарь: шашлыки во дворе могут обернуться крупным штрафом

Жарить шашлыки во дворе жилого дома нельзя, особенно если рядом находятся автомобили, электрощитки или газовые трубыЖарить шашлыки во дворе жилого дома нельзя, особенно если рядом находятся автомобили, электрощитки или газовые трубы, рассказал в беседе с «Газетой.

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