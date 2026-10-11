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ИА Реалист

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Бразилия на распутье: второй тур как индикатор нового мирового расклада

Бразилия на распутье: второй тур как индикатор нового мирового расклада

БРАЗИЛИА (ИА Реалист). Бразилия живет в ожидании второго тура президентских выборов. Как известно, в первом туре, который состоялся 4 октября, ни один кандидат не набрал больше половины голосов.

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