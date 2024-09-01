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В Иванове закончилась реконструкция спортивного комплекса «Спартак»

В Иванове закончилась реконструкция спортивного комплекса «Спартак»

Школа откроет свои двери уже в октябре.В Иванове завершили реконструкцию комплекса «Спартак». Здание крупнейшей спортивной школы города не ремонтировалось с момента постройки, а именно с 1978 года.

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