Политолог Павел Данилин назвал причину досрочных выборов в ЕС

25 октября в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Ещё через месяц депутатов досрочно выберут испанцы.
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