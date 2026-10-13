Онковакцину «Онкорна» планируют включить в ОМС в 2027 году

Российскую мРНК-вакцину «Онкорна», разработанную для терапии колоректального рака, планируют включить в программу финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования в 2027 году.
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