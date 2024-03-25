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Искусственный интеллект научился предсказывать события из жизни людей

Искусственный интеллект научился предсказывать события из жизни людей

Программа демонстрирует высокую точность при прогнозировании даты смерти. Ученые из Дании разработали программу под названием life2vec, которая использует искусственный интеллект и данные миллионов людей для предсказания событий в жизни, начиная с рождения и заканчивая концом жизни.

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