Искусственный интеллект научился предсказывать события из жизни людей

Программа демонстрирует высокую точность при прогнозировании даты смерти. Ученые из Дании разработали программу под названием life2vec, которая использует искусственный интеллект и данные миллионов людей для предсказания событий в жизни, начиная с рождения и заканчивая концом жизни.
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