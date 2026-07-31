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ТАСС

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Офицер Куба: ВСУ совершают попытки диверсий в Константиновке

Офицер Куба: ВСУ совершают попытки диверсий в Константиновке

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Украинские военные пытаются эвакуироваться из Константиновки под видом гражданских и совершают попытки диверсий, сообщил командир штурмового взвода 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Куба.

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