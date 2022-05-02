Бесплатная Москва

Москва, пожалуй, как никакой другой город лучше всего подходит для бесплатных путешествий. Столица России может похвастаться огромным числом исторических мест, памятников архитектуры и культурного наследия.
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