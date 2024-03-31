Кристина Агилера хвастается фигурой, а Ольга Бузова закрывает горнолыжный сезон: соцсети звёзд за две недели

Первый месяц весны уже миновал, и звёзды провели его с пользой. Анастасия Волочкова, Клава Кока, Даня Милохин и Дина Саева готовят новые проекты, Наталья Османн и Стелла Аминова отдыхают в Дубае, Тимати и Алёна Шишкова поздравляют дочку Алису с днём рождения, а Кристина Агилера и Хайди Клум хвастаются прекрасными фигурами.