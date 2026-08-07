Base меняет стратегию: приложение станет мультисетевой торговой платформой

Создатель блокчейна Base Джесси Поллак заявил, что приложение Base постепенно перестает быть ориентированным исключительно на собственную сеть и превращается в универсальную платформу для торговли цифровыми активами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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