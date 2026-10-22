В поселке Шерегеш в Кузбассе сгорело здание кафе-бара на улице Снежной. О пожаре сообщил 22 октября в MAX губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
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