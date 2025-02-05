TWZ: Модернизированный «Адмирал Нахимов» станет символом военно-морской мощи РФ

Запуск реакторов на российском тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», о котором стало известно накануне, может говорить о том, что усилия по возвращению корабля в строй наконец-то принесли ощутимые результаты, сообщает The War Zone.
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