Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Пусть он засунет свои мечты в зад...Пока вы не уснули...
  • Лидия Курзаева
    Мне это напоминает фильм про Чарли Чаплина, где мальчик бьёт витрины магазинов, а его отец  стекольщик,  за деньги уж...Путин поручил Хин...
  • N N
    А сначала не закончить ли свистоплЯску надо?  Чтоб не летали там снаряды. А  уж потом браться за восстановление.Путин поручил Хин...

TWZ: Модернизированный «Адмирал Нахимов» станет символом военно-морской мощи РФ

TWZ: Модернизированный «Адмирал Нахимов» станет символом военно-морской мощи РФ

Запуск реакторов на российском тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», о котором стало известно накануне, может говорить о том, что усилия по возвращению корабля в строй наконец-то принесли ощутимые результаты, сообщает The War Zone.

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