Адвокат Данилов: аферисты могут использовать ошибочный перевод на карту

Приход на банковскую карту «денег из ниоткуда» не является поводом для радости. Об этом заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».
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