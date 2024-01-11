Аналитики сообщили о снижении потенциальной налоговой нагрузки на вкладчиков

Повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 16% в декабре прошлого года снизило потенциальную налоговую нагрузку на россиян: необлагаемый доход для налога по вкладам за 2023 год увеличился вдвое — с 75 тыс.
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