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Аналитики сообщили о снижении потенциальной налоговой нагрузки на вкладчиков

Аналитики сообщили о снижении потенциальной налоговой нагрузки на вкладчиков

Повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 16% в декабре прошлого года снизило потенциальную налоговую нагрузку на россиян: необлагаемый доход для налога по вкладам за 2023 год увеличился вдвое — с 75 тыс.

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