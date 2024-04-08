Краткосрочные стимулы к занятиям физическими упражнениями могут привести к устойчивому повышению активности

По данным исследования, проведенного при поддержке Национальных институтов здравоохранения ( National Institutes of Health, NIH), взрослые с риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые получали ежедневные напоминания или стимулы, чтобы стать более активными, увеличили количество ежедневных шагов, и многие из них все еще придерживались своей новой привычки шесть месяцев спустя.
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