Краткосрочные стимулы к занятиям физическими упражнениями могут привести к устойчивому повышению активности

По данным исследования, проведенного при поддержке Национальных институтов здравоохранения ( National Institutes of Health, NIH), взрослые с риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые получали ежедневные напоминания или стимулы, чтобы стать более активными, увеличили количество ежедневных шагов, и многие из них все еще придерживались своей новой привычки шесть месяцев спустя.