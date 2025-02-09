В Архангельске сыграли в регби на снегу

«Кубок трески» прошел в четвертый раз и собрал команды из Архангельска, Северодвинска и Москвы.Президент Федерации регби Архангельской области Андрей Барышников отметил важность турнира и выразил надежду на дальнейшее развитие мероприятия.
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