Избранный глава Тайваня Лай Циндэ: нет нужды в провозглашении независимости

В провозглашении независимости Тайваня от Китайской Народной Республики нет нужды. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил политик Лай Циндэ, одержавший победу на выборах главы администрации острова.
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