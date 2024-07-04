🇷🇺Заявления Президента России Владимира Путина на саммите ШОС в Астане 🔻Основные тезисы: ▪Многополярный мир стал реальностью; ▪Россия придаёт большое значение партнёрскому взаимодействию в рамках ШОС; ▪Астанинская декларация, подписанная по итогам сегодняшнего саммита, высвечивает приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка; ▪Средний прирост ВВП стран – членов ШОС в прошлом году составил более пяти процентов промышленного производства, в то время как уровень инфляции – всего 2,4 процента; ▪Доля расчётов в национальной валюте в коммерческих операциях России с партнёрами превысила 92 процента; ▪Президент России напомнил о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платёжно-расчётного механизма; ▪Одной из приоритетных задач в деятельности ШОС остаётся поддержание безопасности государств – участников и по периметру внешних границ; ▪Принимаются решения о преобразовании Региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займётся реагированием на весь спектр угроз безопасности; ▪Борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать утверждаемая участниками трёхлетняя программа сотрудничества в этой сфере; ▪Университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств, работает успешно; ▪Кризис на Украине возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами; ▪Предложенный РФ вариант урегулирования на Украине в случае готовности Киева и его западных спонсоров позволит прекратить боевые действия.