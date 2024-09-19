Дебют Сафонова в «ПСЖ», 1-й гол Миранчука в МЛС, нули «Сити» с «Интером», победы «Динамо» и ЦСКА, «Рома» уволила де Росси, Пиоли возглавил «Аль-Наср», Ларионов против Zoom, Глушенков не понимает психологов и другие новости

1. Лига чемпионов в среду не порадовала обилием голов и значимых событий. «Манчестер Сити» и «Интер» не забили вообще ничего, «Боруссия» разгромила «Брюгге» (3:0), забив все три гола после 75-й минуты, а Матфей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» и отразил один удар игроков «Жироны» (победили парижане благодаря автоголу вратаря испанцев Гассаниги).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии