К Земле мчится астероид «Бог хаоса»

Группой ученых под руководством Рональда-Луи Баллоуза из Университета Джонса Хопкинса проведены расчёты, показавшие, что астероид Апофис пролетит на опасно близком расстоянии от нашей планеты — всего в 19 000 миль.
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