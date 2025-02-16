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“Это было супер сложно”: Анна Седокова провела первый концерт после трагической утраты

“Это было супер сложно”: Анна Седокова провела первый концерт после трагической утраты

Певица Анна Седокова дала свой первый концерт после трагической гибели бывшего супруга Яниса Тиммы. Это важное для неё событие прошло спустя два месяца после тяжёлой утраты и состоялось в ресторане Казахстана в честь Дня всех влюблённых.

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